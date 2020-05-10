F1／家鄉出賽沒觀眾 漢米爾頓：很空虛

在觀眾席空無一人的銀石賽道（Silverstone Circuit）競速，不僅將是英國F1冠軍車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）第一次，恐怕也是最難忘的一次。六度世界冠軍就坦言，觀眾是成就賽事的重要元素，沒有觀眾會非常空虛。

一級方程式賽車（Formula One）預計在7月初重返賽場，首站自奧地利展開，英國大獎賽（British Grand Prix）接續於7月19日登場。

曾在英國大獎賽六度拿下分站冠軍，締造賽史新猷，漢米爾頓對於在沒有觀眾的主場出賽感到失望，「給我一種很空虛的感覺，是粉絲成就了競賽。越多觀眾就越有比賽的氛圍，這也是為何會有銀石賽道或蒙札國家賽車場（Monza）的存在。」

梅賽德斯（Mercedes）車隊冠軍車手漢米爾頓也質疑，當觀眾只能在電視機前看轉播，刺激程度能有多高，但仍舊聊勝於無，「對我們來說，感覺可能就像試車。」

疫情期間，漢米爾頓也享受難得的休息，但已經迫不及待重返賽道，「這是我第一次在一個地點休息達6周。但我很懷念賽車，你也同時對於自己所熱衷的事情懷著更多感激，且備感眷顧。」