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英超／亞洲球王打靶神準 孫興慜軍訓結業獲頒優秀獎
趁著新冠肺炎疫情打斷英超賽季，托特納姆熱刺南韓球星孫興慜回到家鄉服完三周的軍事訓練，近日結業的他表現在157名同袍中名列前茅，出色的射擊成績被外界形容果然是「最佳射手」。
按照南韓法律規定，成年男子必須服兵役兩年，孫興慜在前年雅加達亞運為南韓摘下男足金牌，獲得兵役減免，不過還是得入伍完成基本的軍事訓練，這三周都待在濟州島的海軍陸戰隊營中，接受實彈射擊、武裝行軍、生化武器防護等戰鬥技巧。
根據韓聯社報導，軍方在結業典禮上表揚五名優秀的學員，孫興慜正是其中一人，而且射擊成績十發十中，彷彿複製了這位「亞洲球王」在足球場上的成績。
軍方稱讚孫興慜的傑出表現，表示絕對沒有因為他的名號而放水，「所有課程我們都抱持公正且嚴格的態度，他的教官也說，孫興慜確實做完所有訓練。」
由於新冠肺炎疫情影響，軍方這次並沒有開放媒體進入營區採訪結業典禮，只在臉書上傳孫興慜的照片，以回應外界的採訪需求。
孫興慜接下來34個月還得完成544小時的社會服務，不過他會先回到英國，等待有望在6月中復賽的英超，他有足夠的時間在入境後進行完兩周的自主檢疫隔離。
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