網球／現在宣告賽季告終不明智 ATP主席：保持樂觀

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）日前表明已經放棄今年賽季，為明年作準備，但ATP主席高登茲（Andrea Gaudenzi）指出，現在就做出賽季提前告終決定並不明智，對於賽季回歸仍抱持樂觀態度。

受到疫情影響，ATP巡迴賽目前暫停至7月中旬，隨著溫網取消，法網、美網舉辦方式也不明朗，尤其網球巡迴賽仰賴各國間旅行移動，在疫苗尚未研發普及之際，讓不少球星對於今年賽季回歸悲觀以對。

但ATP主席高登茲不這麼認為，「現在就結束賽季並不明智。沒有人能預測未來，我們會保持樂觀的態度。」

高登茲表示，當然現實面仍有許多都要列入考量，「譬如是否該閉門舉行，以及如何處理旅遊禁令。我們至今尚無最終結論，畢竟一切都只是推測。」

高登茲舉澳洲和瑞典為例，這兩地或許已經可以舉辦比賽，「但我們現在能否讓100名球員入境瑞典？答案是否定的。這也是其中的挑戰。」

由於疫情狀況未明，針對7月、8月復賽安排，ATP也設下最後期限，7月賽事的最後期限是5月15日，8月賽事的期限則是6月1日。

賽事停擺期間，ATP也和線上學習平台Coursera合作，提供超過4000種免費線上課程，課程範圍從商業、科技、科學、自我發展到心理療法，幫助球員利用空閒增加技能和學習新知。