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法網／所有選項都在檯面 主席：可能閉門打
延後至9月20日登場的法網究竟會以何種方式進行，目前眾說紛紜，儘管先前法國體育部長馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）表明屏除閉門打可能，但法國網球協會主席裘迪切利（Bernard Giudicelli）「打臉」法國體育部長，表示閉門打是考慮方案。
法網因新冠肺炎自原先的5月24日至6月7日改至9月20日至10月4日舉行，法國網協主席裘迪切利表示，為了讓比賽順利舉行，所有選項都在檯面上。
裘迪切利說：「法網對球員而言是很重要的賽事，全世界數以百萬的球迷都在等待，閉門舉行也能容許商業模式，包括占法網收入三分之一的電視轉播權，這部分不能忽視。」
裘迪切利指出，法網是法國網球的動力，也是法國球員仰賴的生態系，平均每年營收約2.6億歐元（約台幣85.4億元），占法國網協營收的八成，「我們首要考量是保護球員，也因此才做出延賽的大膽決定，我們並不後悔。」
除了閉門打，裘迪切利也證實法網的確考慮再向後延一周至9月27日登場，以便和原定8月31日至9月13日舉辦的美網拉開間隔，他表示日前已和ATP主席高登茲（Andrea Gaudenzi）、WTA主席西蒙（Steve Simon）以及ITF主席哈格蒂（David Haggerty）討論過，並預計下周再開會商討進度。
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