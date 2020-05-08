高球／伍茲、米克森 24日慈善冠軍對決

AT&T旗下WarnerMedia宣布，PGA明星老虎伍茲(Tiger Woods)和米克森(Phil Mickelson)將於5月24日下午3點進行備受球迷期待的配對賽。

這場被戲稱為「慈善冠軍對決」的賽事參賽者還包括NFL明星四分衛布雷迪(Tom Brady)和曼寧(Peyton Manning)，並提供1000萬元的資金用於捐助緩解新型冠狀病毒。這場慈善高爾夫比賽將在佛州霍比桑德(Hobe Sound)的Medalist高爾夫俱樂部舉行。轉播單位包括WarnerMedia旗下電視網，包括TNT、TBS和truTV。

WarnerMedia News主席查克(Jeff Zucker)在聲明中說：「我們希望這場活動和平台將有助於為新冠病毒救援募集實質資金，同時也為所有球迷提供短暫的輕鬆和娛樂來源。」

上月與坦帕灣海盜隊達成協議的布雷迪，將與米克森一起配對與伍茲--曼寧進行雙人組對抗。

伍茲和米克森最後一次對決是在2018年11月於拉斯維加斯的Shadow Creek高爾夫球場舉行的獨家賽事。這場900萬元的冠軍獎金最後由米克森在第22洞擊敗伍茲而獨得。