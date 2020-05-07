羽球／大馬紫盟聯賽創辦人 擬和台結盟
馬來西亞紫盟羽球聯賽從2014年創辦，已是大馬首屈一指羽球聯賽，包括退役傳奇名將李宗偉、日本現任「世界球王」桃田賢斗和我國「世界球后」戴資穎及「一哥」周天成等名將都曾與會，聯賽創辦人許少原近期在台也和中華羽球協會理事長張國祚接觸，洽談兩方羽球界結盟合作的可能。
紫盟羽聯創辦人許少原就是選手出身，還是2002年世青賽男雙銀牌得主，已得「拿督」封號的他透露，會創辦紫盟羽聯就是想一圓過去沒達成的夢想，「如果能有一個舞台，讓年輕選手能和世界好手接觸，進步會很快，自己當時沒做到，所以想幫助大家。」
紫盟羽聯除了球迷較熟知的職業聯賽，另有青少年賽事、企業聯賽和學校聯賽等，企業聯賽讓退役選手有舞台，優秀的青少年選手則有機會挑戰職業聯賽，和各國好手切磋球技。
許少原不諱言，最大夢想就是培養的好手在奧運殿堂摘下大馬史上第一面金牌，「馬來西亞出了10個世青冠軍，但還沒拿過世界冠軍。」不過選手需要時間養成，聯賽目標先從全國排名做起，建立「國球」在國內更完善的制度。
許少原兩個月前因洽談公事來台，新冠肺炎爆發後暫緩回國計畫，在台一待已經兩個月，在台期間也和台灣羽球界聯繫，不排除未來合作可能。
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