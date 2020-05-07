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羽球／防疫母親節 戴資穎陪奶奶過節

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴資穎預祝球迷母親節快樂。圖／戴楠凱提供
戴資穎預祝球迷母親節快樂。圖／戴楠凱提供

受新冠肺炎衝擊，全球體育賽事幾乎停擺，我國「世界球后」戴資穎難得放長假，周末母親節也可以在高雄陪伴媽媽和奶奶過節；她今天拿起國訓中心特製的母親節造景框、手持康乃馨，燦笑預祝球迷們母親節快樂。

國際羽總（BWF）已宣布暫停所有國際賽，全英公開賽是賽事喊卡前最後一場大賽，戴資穎正是今年全英公開賽女單冠軍，世界排名也重返第一，不過目前世界排名因賽事停擺「凍結」，小戴的封后周數暫停在148周。

BWF已研擬將今年取消的6場奧運積分賽納入明年賽程，最快本周公布相關消息和最新行事曆。

等待賽季重啟期間，小戴常在社群平台分享生活和訓練花絮，贊助商打造的第三代專屬「CROWN COLLECTION系列」上月也正式亮相，小戴另扮演財政部「稅務大使」，拍攝影片宣導紓困方案，盼各界一起走過疫情難關。

周末適逢母親節，「戴爸」戴楠凱透露，沒有特別慶祝計畫，但全家會齊聚一堂，陪奶奶和「戴媽」一起過節。

戴資穎

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