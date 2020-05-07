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澳網／為明年做最壞打算 主席：取消或不開放海外球迷
雖然距離2021年澳洲網球公開賽開打還有長達八個月的時間，但澳網主席提列（Craig Tiley）在近日受訪時就表示已經做好最壞打算，包括賽事仍不排除因為新冠肺炎疫情取消，或是不開放海外球迷進場。
今年澳網趕在新冠肺炎疫情擴散前順利完賽，有可能成為今年唯一如期完賽的四大滿貫賽，包括法網已宣布延至九月舉行，溫網則是直接取消辦理，僅剩下美網目前仍未宣布是否異動。
不過對於新冠肺炎疫情目前已經對全球各大職業運動賽事造成嚴重影響，澳網主席提列也在今天透露已做最壞打算，包括宣布賽事取消，「最壞的情況就是沒辦法舉行澳網，目前最好的狀況就是比賽能夠繼續進行，而我們必須採取適當的隔離政策，和僅限於讓澳洲球迷進場。」
提列強調，目前已經擬定出屆時可能遇到的四種狀況，來模擬可能影響的對象與狀況，並且定下做出最終決策的時間，「我們已經和670位員工開始準備，並且讓合作夥伴、轉播單位、贊助商、政府和場館租借商了解這點。」
國際網壇在3月8日的巴黎公開賽取消後全面停擺，包括「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在昨天受訪時都強調，今年可能難有賽事舉行，而他也已經開始為明年做準備，假使身為每年四大賽首站的澳網又無法進行，勢必對於選手的調整增添更多變數。
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