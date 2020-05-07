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足球／歐洲第一復賽 德甲宣布最快下周重新開踢
受到新冠肺炎疫情影響幾乎全面停擺的歐洲足壇，傳出復賽好消息，德國甲級聯賽在今天獲得該國政府復賽批准，最快在本月15日重新恢復賽程，成為第一個在新冠肺炎疫情中復賽的歐洲主要體育聯賽。
在全球不少職業聯賽目前都還未提出復賽計畫的情況下，德甲早在四月初就恢復小組訓練，並且逐步擬定復賽計畫；而今天德國政府也通過了這項決議，並由德國足球聯賽宣布這項消息，具體的復賽時間將會在今天稍晚出爐。
「今天的決定對於德甲和德國次級聯賽都是好消息。」德國足球聯賽首席執行官賽佛特（Christian Seifert）今天說：「俱樂部對於僱員以及醫療團隊、組織都有相當大的責任，儘管沒有觀眾的比賽對於任何人來說都不是最理想的解決方案，但在部分俱樂部已經面臨生存之際，這將會是保持聯盟現狀的唯一途徑。」
德甲聯賽目前仍有九個比賽日必須進行，他們也承諾將會在六月底前結束本賽季，不過這段期間比賽仍不會開放進場，因為德國政府的禁止群眾集會令將持續的八月底。
賽佛特強調，德國聯賽如果取消，將可能影響到約5萬6000名僱員的生計，在確定復賽後算是暫時度過了生存危機，不過接下來包括球員與球隊職員都將接受新冠肺炎病毒的檢測，在上周已有36個俱樂部進行了超過1700次的檢測，其中有10例確診案例已經送交衛生機關。
而歐洲目前其他聯賽，除了西甲與義甲將於本月恢復訓練外，英超目前仍是處在無限期停賽的狀況，不過近日也傳出已有俱樂部逐漸召回球員，似乎也有重新恢復訓練的打算。
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