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欠1.8萬房子法拍嗆不執行存款 執行署：他只有195元

孫楊被禁賽8年仍現身千島湖 疑似自費堅持訓練備戰東奧

香港01 / 記者／朱加樟報導
近日有網友爆料，孫楊於5月4日下午，現身杭州千島湖景區的一家飲料店。圖／網易體育
近日有網友爆料，孫楊於5月4日下午，現身杭州千島湖景區的一家飲料店。圖／網易體育

中國泳手孫楊早前因拒絕接受世界反禁藥組織（WADA）委託的突擊藥檢，於今年2月底被國際體育仲裁法庭（CAS）判處禁賽8年。外媒近日報道指，孫楊於上月30日趕在上訴限期前，向瑞士聯邦最高法院提出上訴。

大陸媒網易體育5日（周二）報道指，孫楊目前在千島湖，而千島湖也是浙江游泳隊訓練基地，他疑似自費堅持訓練。

報道指，近日有網友爆料，孫楊於5月4日下午，現身杭州千島湖景區的一家飲料店，這也是近段時間的孫楊首次出現在公眾視野中。據網友透露，孫楊是從網上看到好評後特意來到這家店，帶了很多杯飲品後離開。

網絡上還能看到該家飲料店服務生對孫楊的評價，「媽呀！孫楊來我們店啦啊啊啊啊！第一次跟名人這麼近距離接觸，本人真的好好哦。跟我們店員說在網上看到我們評價很好，他朋友也很喜歡喝我們的東西，然後買了好多杯飲料。我現在還在發抖，我好膽小啊。」

可以看到，孫楊目前在千島湖，而千島湖也是浙江游泳隊訓練基地。有消息稱從2月16日開始，包括傅園慧在內的多名游泳隊運動員前往千島湖水上運動管理中心，開始恢復正常訓練。之前央視報道也透露孫楊沒有放棄訓練，仍在自費堅持。

據早前報道，大陸媒體《北京青年報》4月23日在報道中披露一份由國家體育總局游泳運動管理中心下發的「游泳字〔2020〕49號文」通知，當中公布入選國家游泳隊的17人東京奧運集訓名單，受禁賽風波困擾的孫楊名列在其中，獲安排與同為國家游泳隊教練朱志根指導的其他隊員在浙江集訓。不過，中國游泳協會同日中午在官網發表聲明，表示上述通知已作廢，原因是孫楊處於禁賽期。

延伸閱讀：

被判禁賽8年　孫楊向瑞士聯邦最高法院提出上訴

霍啟剛爆孫楊愛用體院設施　談對郭晶晶一見鍾情曾極大壓力

文章授權轉載自《香港01》

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