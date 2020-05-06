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拳擊／53歲拳王泰森辦慈善表演賽 絕佳狀態嚇壞人

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
泰森。 美聯社
泰森。 美聯社

53歲的前世界重量級拳擊冠軍泰森（Mike Tyson），近日決定復出舉辦慈善表演賽，為無家可歸以及遭毒品戕害者募款，儘管已經退役15年，泰森力量和速度維持仍讓訓練師咋舌。

泰森1986年以年僅20歲之齡奪下生涯首個冠軍腰帶，是史上最年輕的重量級世界冠軍，生涯58場職業賽拿下50勝，2005年宣布退役。日前為了慈善募款，宣布將重返擂台舉辦慈善表演賽。

在近日曝光的訓練影片，泰森無論速度和重拳都與退役前無異，讓拳擊迷驚嘆不已，觀賞次數高達900萬次，拳迷紛紛留言「他可以打死人」。

UFC輕量級冠軍「俄羅斯雄鷹」努馬戈梅多夫（Khabib Nurmagomedov）見到影片也直呼不敢相信，「這簡直是另外一個等級。」

訓練師卡迪里奧（Rafael Cordeiro）透露，泰森已經將近10年沒碰拳擊手套，自從宣布舉辦慈善表演賽後才展開訓練，未料泰森狀態20年如一日，「我事前不抱任何期待，但我看到的卻是位速度、力量與21、22年前無異的人。」

泰森預計舉辦3至4回合的慈善表演賽，訓練菜單包括兩個鐘頭有氧運動，騎單車或跑步機1個鐘頭，重訓250至300次，再接續30分鐘的拳擊訓練。

羅斯

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