奧會／2020國際體育事務知能校園宣講 5月起開跑

中華奧林匹克委員會辦理「國際體育事務知能校園宣講」，首站於5月6日自台北市立大學球類運動學系出發，邀請到榮獲美國國家人體運動學院院士，同時也是國際桌球總會運動科學委員會委員洪聰敏教授到校宣講，分享自運動員背景，轉而踏入運動科學及國際事務領域經驗。

教育部體育署委託中華奧會辦理國際體育事務知能校園宣講，至今已邁入第3年，目前已巡迴全台21所大專校院系所，今年5月起，賡續邀請國內學者專家前往校園，一同推廣國際體育相關知能，分享國際體壇實務案例，開拓學生國際視野。

今年校園宣講首場於北市大球類運動學系進行，首場邀請到國立台灣師範大學洪聰敏教授分享自身參與國際體育事務經驗，本次活動吸引超過20師生到場聆聽，其中出席學生發言踴躍，場面氣氛相當活潑熱絡，期盼本次宣講能吸引更多優秀人才成為國際體育事務生力軍。