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體育署加入防疫新生活運動 逐步恢復體育賽事
我國多日宣布無人確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心近日宣布「防疫新生活運動」，逐步鬆綁戶外活動限制。教育部長潘文忠說，已請教育部體育署規畫，下半年若疫情和緩將逐步恢復延期的賽事，且讓民眾有機會觀賞精彩的賽事。
潘文忠今天下午主持教育部部務會報，他表示民眾生活要逐漸回到軌道，而體育署或相關協會上半年賽事都不停辦，只是暫緩。如今規畫以防疫仍不放鬆為原則，展開之前延緩辦理的賽事，並要有防疫配套措施，讓運動賽會展開，也讓民眾有機會觀賞。
指揮中心上月底表示，在第一線防疫、醫護人員及全民的團結努力下，國內疫情趨於平穩，為兼顧防疫與民眾的生活品質，將推行防疫樂活新態度，從戶外活動及餐飲兩個面向，鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，落實防疫之餘，也能放鬆享受生活。
潘文忠說，鼓勵師生和民眾逐步回歸生活作息和運動，已請體育署和相關協會展開相關籌畫，希望民眾下半年能參與觀賞精彩運動賽會。
四技二專統測是疫情爆發後首場採高規格防疫的大型升學考試，潘文忠說感謝試務人員努力，而20萬人報考的國中會考也將於5月16、17日展開，共有220個考場，將持續以維護考生健康和公平為原則舉辦。他也感謝第一線教育同仁和家長，以及全國很多單位對防疫工作的配合。
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