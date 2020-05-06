快訊

MLB「偷暗號」醜聞：球賽中作弊違反了什麼規定？

加碼的1萬元紓困怎申請？ 行政院5張圖報你知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／賽季重啟？ 德國名將：看美網和法網狀態

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
貝克。 美聯社
貝克。 美聯社

手握6屆大滿貫冠軍的前德國名將貝克（Boris Becker），對於今年網球賽季受新冠肺炎影響停擺多時提出自己看法，他認為後續賽程將和美網法網息息相關，若是美網和法網都取消，今年網球賽季就等於結束了。

「我認為這決定是關乎美網和法網，若是樂觀，我們可能在美網前會在美國有一到兩場比賽。」貝克表示，因加拿大政府已決定今年不會舉辦任何體育賽事，北美賽季就算重啟，加拿大也已排除，「這我認為是錯誤的決定，太早就說了。」

他提到，有些政府早在3月就決定整年方針，但狀態每天都有不同變化，應該靜觀其變而非早早下定論，他就很讚揚美網不貿然做決定的做法，「但就樂觀來看，我們今年還會有賽事，若是連大滿貫都不舉行，我不讓為今年還會有比賽可打。」

貝克也提出，網球賽事不但是一周接一周，同周還可能有好幾站，小站賽事在目前狀態下生存更不易，他呼籲政府單位及大賽，像是名人賽等移的賽事必須團結一致，尋求一個對大家都好的公式，畢竟全球有上千的球員，現在排名不在150內的球員恐怕都有生計問題。

曾擔任塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）教頭的貝克還說，賽季若停擺一年，對年紀較長的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、美國前球后小威廉絲（Serena Williams）未嘗不是好消息，幾名有年紀的選手都可讓身體得到更多休息，但年輕球員等於少了一年累積實戰經驗的機會，沒比賽當然是利空。

美網 法網 小威廉絲

延伸閱讀

網球／美網如期舉行？ 地主新星弗里茲：不切實際

法網／拒絕閉門打 法體育部長：觀眾能進場才會辦

學生怨線上教學品質差 美26所大學挨告促退費

MLB／縮水球季難避免 道奇教頭：冠軍不該打星號

相關新聞

網球／賽季重啟？ 德國名將：看美網和法網狀態

手握6屆大滿貫冠軍的前德國名將貝克（Boris Becker），對於今年網球賽季受新冠肺炎影響停擺多時提出自己看法，他認...

許樂重度聽損 從田徑「跨」出無聲世界

雖然先天聽力受損，卻沒打倒他們熱愛田徑的心，今年在港都盃全國田徑錦標賽就能看到中市新民高中許樂、竹縣博愛國小危宇澤和高市楠梓高中陳學靜等人，成功奔馳在跑道上，出生雙耳重度聽損的許樂就勇敢走出無聲世界，並且自信地說：「希望有一天能在聽奧幫台灣拿一面金牌。」

沒田徑體育班沒差 教練簡慶宏「練」出好手

台中市大業國中沒有體育班，卻在教練簡慶宏帶領下培育不少田徑好手，除了許樂之外，國二才從苗栗大倫國中轉學過來的紀妍青也在田徑場上跑出佳績，簡慶宏謙虛的說：「我沒有什麼至理名言，選手肯練我就給予他最大協助，希望能養成選手有毅力、不怕苦的精神。」

網球／網壇大咖提與ATP合併 WTA主席：不接受收購

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）近日倡議ATP、WTA合併，不少網壇大咖球星都力挺。WTA主席西蒙（S...

體育署加入防疫新生活運動 逐步恢復體育賽事

我國多日宣布無人確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心近日宣布「防疫新生活運動」，逐步鬆綁戶外活動限制。教育部長潘文忠說，已...

法網／賽事傳再延一周 納達爾：2020年已泡湯

受到新冠肺炎疫情影響，今年職業網壇的比賽時程大亂，很有可能面臨就此取消的狀況，讓下個月就將滿34歲的「西班牙蠻牛」納達爾...

網球／供球場讓約克維奇使用 西班牙俱樂部出面致歉

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）昨天在個人社群網站上傳一段在西班牙俱樂部球場練球的影片，卻因為西班牙政府...

羽球／奧運積分賽 研議明年重啟

今年有六場世界羽聯（ＢＷＦ）奧運積分賽因新冠肺炎取消或延期，因應東京奧運延後至二○二一年登場，為讓長期備戰奧運的球員努力不至於白費，ＢＷＦ研議因疫情取消的六場奧運積分賽於明年重啟。

羽球／BWF去年收入赤字 今年財政恐雪上加霜

世界羽聯（BWF）去年整年度虧損180萬美元，加上今年巡迴賽因新冠肺炎自3月起至少要停擺至7月，估計財政狀況將會雪上加霜...

網球／美網如期舉行？ 地主新星弗里茲：不切實際

美國新星弗里茲（Taylor Fritz）剛在線上慈善賽「居家大滿貫」打下冠軍，獲得100萬美金的慈善獎金，但他也坦言，...

羽球／國家隊教練如何抒壓 李勝木瘋電玩

在成王敗寇的體育世界，選手、教練們長年都處在高壓環境，如何抒壓是生活中最重要的一環，羽球代表隊雙打教練李勝木最大的嗜好就...

羽球／國家隊教頭蔡佳欣 閒暇之餘熱愛攝影

孩子呱呱墜地那一刻，讓羽球國家隊總教練蔡佳欣開始接觸攝影，當初只是單純想要記錄孩子們的成長，沒想到越玩越有興趣，現在除了...

熱門新聞

NBA／苦等不到喬丹電話 巴克利坦言破冰不樂觀

中職／搶當千人幸運兒 不分熱區採單一票價

中職／守備調動前例多 長遠規畫勝過急病投醫

中職／郭俊麟二軍初登板 18球解決1局無失分

中職／紐約時報專文報導 台灣棒球再度發光

中職／如何在疫情中安全比賽？ 台灣棒球躍上運動畫刊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。