網球／賽季重啟？ 德國名將：看美網和法網狀態

手握6屆大滿貫冠軍的前德國名將貝克（Boris Becker），對於今年網球賽季受新冠肺炎影響停擺多時提出自己看法，他認為後續賽程將和美網及法網息息相關，若是美網和法網都取消，今年網球賽季就等於結束了。

「我認為這決定是關乎美網和法網，若是樂觀，我們可能在美網前會在美國有一到兩場比賽。」貝克表示，因加拿大政府已決定今年不會舉辦任何體育賽事，北美賽季就算重啟，加拿大也已排除，「這我認為是錯誤的決定，太早就說了。」

他提到，有些政府早在3月就決定整年方針，但狀態每天都有不同變化，應該靜觀其變而非早早下定論，他就很讚揚美網不貿然做決定的做法，「但就樂觀來看，我們今年還會有賽事，若是連大滿貫都不舉行，我不讓為今年還會有比賽可打。」

貝克也提出，網球賽事不但是一周接一周，同周還可能有好幾站，小站賽事在目前狀態下生存更不易，他呼籲政府單位及大賽，像是名人賽等移的賽事必須團結一致，尋求一個對大家都好的公式，畢竟全球有上千的球員，現在排名不在150內的球員恐怕都有生計問題。

曾擔任塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）教頭的貝克還說，賽季若停擺一年，對年紀較長的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、美國前球后小威廉絲（Serena Williams）未嘗不是好消息，幾名有年紀的選手都可讓身體得到更多休息，但年輕球員等於少了一年累積實戰經驗的機會，沒比賽當然是利空。