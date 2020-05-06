網球／網壇大咖提與ATP合併 WTA主席：不接受收購

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）近日倡議ATP、WTA合併，不少網壇大咖球星都力挺。WTA主席西蒙（Steve Simon）今日正面回應，表示合併的確很合理，但並不會是以收購的形式。

對於合併提案，西蒙與ATP主席高登茲（Andrea Gaudenzi）皆表贊同，讓排名、賽程以及資源能夠整合，推出統一的管理系統，但不少頂尖女網球員也擔心，整合後女性發聲權受到影響，呼籲在未來整合體系中享有平等地位。

西蒙表示兩大協會整合不僅單純攸關排名，也不會是以收購的方式，並強調WTA已經擁有營運基礎的協會，背後有著龐大的系統和團隊支撐。

「我們不僅和自己比，也和其他聯盟和娛樂產業競爭。」西蒙表示，WTA是為球迷、合作夥伴、贊助廠商以及轉播單位、數據而打拚，進而達到累計資產。」

全球網壇共有7大協會，除了ATP、WTA之外，還有受ITF管轄的四大滿貫賽，球迷要收看網球賽事，得視各協會和何轉播單位合作而定，而非單一平台。而ATP與WTA除了有不同的排名系統，規則和教練指導制度都不同。

西蒙表示他從來不怕整合的概念，且挺身支持，畢竟如果要讓產業和行銷企劃結盟，這是必經之路，但在這之前還有很多路要走，並非一時半刻能統整，「這不是拯救WTA，我們很好。但如果要讓網球產業走向對的方向，WTA會支持這概念。」