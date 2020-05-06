快訊

MLB「偷暗號」醜聞：球賽中作弊違反了什麼規定？

加碼的1萬元紓困怎申請？ 行政院5張圖報你知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／網壇大咖提與ATP合併 WTA主席：不接受收購

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
圖為霍普曼盃比賽。 美聯社
圖為霍普曼盃比賽。 美聯社

「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）近日倡議ATP、WTA合併，不少網壇大咖球星都力挺。WTA主席西蒙（Steve Simon）今日正面回應，表示合併的確很合理，但並不會是以收購的形式。

對於合併提案，西蒙與ATP主席高登茲（Andrea Gaudenzi）皆表贊同，讓排名、賽程以及資源能夠整合，推出統一的管理系統，但不少頂尖女網球員也擔心，整合後女性發聲權受到影響，呼籲在未來整合體系中享有平等地位。

西蒙表示兩大協會整合不僅單純攸關排名，也不會是以收購的方式，並強調WTA已經擁有營運基礎的協會，背後有著龐大的系統和團隊支撐。

「我們不僅和自己比，也和其他聯盟和娛樂產業競爭。」西蒙表示，WTA是為球迷、合作夥伴、贊助廠商以及轉播單位、數據而打拚，進而達到累計資產。」

全球網壇共有7大協會，除了ATP、WTA之外，還有受ITF管轄的四大滿貫賽，球迷要收看網球賽事，得視各協會和何轉播單位合作而定，而非單一平台。而ATP與WTA除了有不同的排名系統，規則和教練指導制度都不同。

西蒙表示他從來不怕整合的概念，且挺身支持，畢竟如果要讓產業和行銷企劃結盟，這是必經之路，但在這之前還有很多路要走，並非一時半刻能統整，「這不是拯救WTA，我們很好。但如果要讓網球產業走向對的方向，WTA會支持這概念。」

Roger Federer 高登 費德勒

延伸閱讀

網球／費爸提ATP併WTA 墨瑞、蠻牛來按讚

西班牙新增死亡連5天低於400例 擬擴大解封

疫情趨緩跡象！西班牙單日死亡人數 一個多月來最少

疫情領悟愛要及時！丹麥離婚老夫婦時隔55年再完婚

相關新聞

網球／賽季重啟？ 德國名將：看美網和法網狀態

手握6屆大滿貫冠軍的前德國名將貝克（Boris Becker），對於今年網球賽季受新冠肺炎影響停擺多時提出自己看法，他認...

許樂重度聽損 從田徑「跨」出無聲世界

雖然先天聽力受損，卻沒打倒他們熱愛田徑的心，今年在港都盃全國田徑錦標賽就能看到中市新民高中許樂、竹縣博愛國小危宇澤和高市楠梓高中陳學靜等人，成功奔馳在跑道上，出生雙耳重度聽損的許樂就勇敢走出無聲世界，並且自信地說：「希望有一天能在聽奧幫台灣拿一面金牌。」

沒田徑體育班沒差 教練簡慶宏「練」出好手

台中市大業國中沒有體育班，卻在教練簡慶宏帶領下培育不少田徑好手，除了許樂之外，國二才從苗栗大倫國中轉學過來的紀妍青也在田徑場上跑出佳績，簡慶宏謙虛的說：「我沒有什麼至理名言，選手肯練我就給予他最大協助，希望能養成選手有毅力、不怕苦的精神。」

網球／網壇大咖提與ATP合併 WTA主席：不接受收購

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）近日倡議ATP、WTA合併，不少網壇大咖球星都力挺。WTA主席西蒙（S...

體育署加入防疫新生活運動 逐步恢復體育賽事

我國多日宣布無人確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心近日宣布「防疫新生活運動」，逐步鬆綁戶外活動限制。教育部長潘文忠說，已...

法網／賽事傳再延一周 納達爾：2020年已泡湯

受到新冠肺炎疫情影響，今年職業網壇的比賽時程大亂，很有可能面臨就此取消的狀況，讓下個月就將滿34歲的「西班牙蠻牛」納達爾...

網球／供球場讓約克維奇使用 西班牙俱樂部出面致歉

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）昨天在個人社群網站上傳一段在西班牙俱樂部球場練球的影片，卻因為西班牙政府...

羽球／奧運積分賽 研議明年重啟

今年有六場世界羽聯（ＢＷＦ）奧運積分賽因新冠肺炎取消或延期，因應東京奧運延後至二○二一年登場，為讓長期備戰奧運的球員努力不至於白費，ＢＷＦ研議因疫情取消的六場奧運積分賽於明年重啟。

羽球／BWF去年收入赤字 今年財政恐雪上加霜

世界羽聯（BWF）去年整年度虧損180萬美元，加上今年巡迴賽因新冠肺炎自3月起至少要停擺至7月，估計財政狀況將會雪上加霜...

網球／美網如期舉行？ 地主新星弗里茲：不切實際

美國新星弗里茲（Taylor Fritz）剛在線上慈善賽「居家大滿貫」打下冠軍，獲得100萬美金的慈善獎金，但他也坦言，...

羽球／國家隊教練如何抒壓 李勝木瘋電玩

在成王敗寇的體育世界，選手、教練們長年都處在高壓環境，如何抒壓是生活中最重要的一環，羽球代表隊雙打教練李勝木最大的嗜好就...

羽球／國家隊教頭蔡佳欣 閒暇之餘熱愛攝影

孩子呱呱墜地那一刻，讓羽球國家隊總教練蔡佳欣開始接觸攝影，當初只是單純想要記錄孩子們的成長，沒想到越玩越有興趣，現在除了...

熱門新聞

NBA／苦等不到喬丹電話 巴克利坦言破冰不樂觀

中職／搶當千人幸運兒 不分熱區採單一票價

中職／守備調動前例多 長遠規畫勝過急病投醫

中職／郭俊麟二軍初登板 18球解決1局無失分

中職／紐約時報專文報導 台灣棒球再度發光

中職／如何在疫情中安全比賽？ 台灣棒球躍上運動畫刊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。