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法網／賽事傳再延一周 納達爾：2020年已泡湯
受到新冠肺炎疫情影響，今年職業網壇的比賽時程大亂，很有可能面臨就此取消的狀況，讓下個月就將滿34歲的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）坦言，本賽季對於他來說幾乎等同於泡湯，將積極為明年賽季提早做準備。
今年職業網球四大賽除了已結束的澳網，以及目前仍維持原訂計畫於八月登場的美網外，另外兩大賽的法網繼日前宣布改至9月20日舉行後，今天又傳出將再延一周至9月27日開打，溫網更是直接取消，讓全球網壇好手備戰計劃大亂，包括手握19座大滿貫冠軍、目前排名男單世界第二的納達爾也直言，如果能夠選擇，他將會放棄本賽季，為下賽季提前做準備。
「事實上我已經開始為2021年做準備。」納達爾在近日接受西班牙媒體訪問時說：「我對（明年）澳網的關心程度已經比今年剩餘賽事還要更高，基本上我認為2020年已經泡湯了，我希望能在明年重新開始。」
納達爾指出，雖然他仍希望今年的賽事仍能順利舉行，不過目前看來可能性並不大，尤其是人們將無法被允許在各國間不斷移動，即使在新冠肺炎疫情大流行結束後，網球賽事也很難完整的恢復。
不過對於每打一年就老一歲的納達爾來說，他也自知這樣的狀況對自己並不利，「可悲的是，我不會說謊，感覺我又失去了一年，當你在33、34歲的時候，（時間）會比你20歲的時候還要有價值，因為當時你還有很長的人生在你面前。」
除了年齡問題外，納達爾也擔心在長時間無法出賽的情況下，選手在復賽後都將背負受傷的更高風險，加上目前西班牙政府對於體育設施的開放政策並不明確，讓日前已前往私人球場進行訓練的納達爾直言，仍不確定自己是否已經違反規定。
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