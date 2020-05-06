網球／供球場讓約克維奇使用 西班牙俱樂部出面致歉

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）昨天在個人社群網站上傳一段在西班牙俱樂部球場練球的影片，卻因為西班牙政府仍未開放當地體育相關設施而引發爭議，今天該球場發出聲明，表示在未了解相關規定的情況下開放場地造成爭議，感到相當抱歉。

西班牙雖然在2日起就進行新冠肺炎疫情封城以來的首度解禁，不僅是民眾走上街頭享受陽光，運動選手也獲得與教練或是訓練員一同訓練的許可；不過西班牙網協也發出公告，指出該國境內的球場將必須等到一周後才會全面解禁，導致昨天約克維奇上傳在馬貝拉的一家網球俱樂部練球影片後，引發爭議。

該網球俱樂部也在今天發出聲明向社會與約克維奇致歉，「相當抱歉，我們對於這項規定的認知是錯誤的，這可能帶給約克維奇先生或其他依照規定的公民帶來不便。」

該篇聲明是透過約克維奇的團隊所發出，該團隊指出，俱樂部在收到球員得以重新進行訓練的訊息後，就同意約克維奇使用該球場進行訓練，後來才收到了西班牙網協的通知，得知場館開放必須等到隔周才會正式施行，才會發生這次的誤會。

事實上，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）也透露，他在本周也回到球場上進行訓練，不過他是在一個私人的訓練場所進行，是否違反規定仍難以界定，而西班牙足球選手則是唯一在本周就獲得得以進入訓練設施訓練的例外案例。