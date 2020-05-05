羽球／BWF去年收入赤字 今年財政恐雪上加霜

世界羽聯（BWF）去年整年度虧損180萬美元，加上今年巡迴賽因新冠肺炎自3月起至少要停擺至7月，估計財政狀況將會雪上加霜。

BWF秘書長倫德（Thomas Lund）透露近期將會公布2020最新賽事行事曆，不過國際間的出入境禁令，也牽動巡迴賽復賽時間。

「我們已經做好準備，讓比賽及早復賽。」倫德表示，「但現下很難去預測各區域或各國出入境禁令何時能解除，確保球員和裁判、工作人員能夠在安全的狀態下參與賽事。」

不僅巡迴賽取消，包括亞錦賽、男女團賽湯優盃以及世錦賽都確定延期；丹麥湯優盃可能將二度延後至10月登場，西班牙世錦賽確定改至2021年11月29日至12月5日舉行。

疫情導致多個巡迴賽被迫取消和延期，也迫使BWF資產負債不斷累加，恐重創BWF財政。據外媒取得的數字，BWF2018年還有470萬美元盈餘，但光是去年就虧損180萬美元，去年總支出達到2830萬美元，其中有超過半數約1470萬美元用於舉辦比賽，560萬美元運用於羽球推廣發展，350萬美元為行政費用，115萬美元行銷。