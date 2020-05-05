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網球／美網如期舉行？ 地主：不切實際

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
美國新星弗里茲（Taylor Fritz）。圖／法新社
美國新星弗里茲（Taylor Fritz）。圖／法新社

美國新星弗里茲（Taylor Fritz）剛在線上慈善賽「居家大滿貫」打下冠軍，獲得100萬美金的慈善獎金，但他也坦言，儘管目前身體狀況絕佳，但對於8月美網如期舉辦並不樂觀。

網壇賽事受新冠肺炎影響，賽事從3月就喊卡，加上溫布頓宣布取消、法網延後到9月舉行，目前停賽日期至少會到7月13日；美網日期是今年8月24日到9月13日，大會朝向如期舉行方向努力，但紐約是美國新冠肺炎「重災區」，讓美網增添許多不確定因子。

世界排名24的弗里茲在這段隔離期間都待在位於洛杉磯的居所，由於住家就有私人網球場，讓他可以保持訓練，「這幾天我花了更多時間訓練，反正我也沒什麼事情可以做。」他接受《路透社》訪問時分享。

他形容自己狀況保持很好，就算巡迴賽明天就重啟，他也可以馬上提拍上陣，「我現在就能打了，我做了足夠練習維持水準，我還有訓練團隊，幫助我維持最佳身體狀態，我已經準備好了。」

弗里茲認為，重啟賽程後，球員在這段時間的準備情形就會一覽無遺，「你會看到那些球員有維持體態，變得更強壯，那些人這段時間並沒訓練。」但他對於美網如期舉行並不樂觀，甚至以不切實際來形容，他說：「我的目標一直是參加美網，但就個人來說，我不認為他們能如期舉辦，他們想抱持樂觀，但真的很難。」

美網 溫布頓 法網

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