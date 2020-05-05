法網／拒絕閉門打 法體育部長：觀眾能進場才會辦

法國政府日前宣布超過5000人以上集會禁令延長至9月，法國體育部長馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）表示，法網已經排除閉門進行可能，並透露要讓運動賽事回歸恐需要一段時間，也讓法網能否順利按預定時間成行畫下問句。

以往在5月登場的法網，3月宣布延後至9月20日至10月4日，先前再傳出向後延一周至9月27日開打。

法國總理菲力普（Edouard Philippe）上周公告9月前禁止大型群聚體育賽事，法國體育部長馬拉希尼亞努則進一步表示，法網不會以閉門方式進行，並透露恢復體育賽事需要一些時間。

「我們需要抱持更多耐心，對未來小心謹慎，不做太有野心的計畫。」馬拉希尼亞努指出，如果9月疫情控制有所進展的話，法網、環法自行車等大型運動賽事就能成行，反之則否。

馬拉希尼亞努說：「法網和環法是需要觀眾的，這兩項賽事會在當局許可下舉行，但不會採取閉門的方式。」