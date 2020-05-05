羽球／6場奧運積分賽因疫情取消 BWF研擬明年重啟

受到新冠肺炎疫情影響，今年有6場BWF奧運積分賽因此取消或延期，因應2020東京奧運延後至2021年登場，世界羽聯（BWF）目前正在研議，讓明年該6場也算進奧運積分賽。

BWF巡迴賽在3月全英羽球公開賽結束後全面暫停至7月，原定東京奧運積分賽截止日到4月26日為止，但因疫情因素，期間共有6場奧運積分賽，包括德國公開賽、瑞士公開賽、馬來西亞公開賽、印尼公開賽、新加坡公開賽以及最後一場東京奧運積分賽武漢亞錦賽都取消或延期。

據馬來西亞《星報》（The Star）指出，BWF目前積極與各部會開會，研議讓奧運積分賽改至明年舉行，不過僅限被疫情影響的奧運積分賽，也就是這段期間的6場賽事，「這項決策對於去年起積極備戰，爭取奧運積分的球員而言也相對公平。」

目前將積分與排名凍結的BWF，預計本周會正式宣布此消息，一併公布最新的賽事行事曆。

目前我國「一姐」戴資穎和「一哥」周天成都暫居奧運積分榜第二，與男雙第6的「麟洋配」李洋／王齊麟在安全名單內，奧運積分賽若能在明年重啟，也給目前男單暫居第10的王子維，以及另兩組男雙廖敏竣／蘇敬恒、盧敬堯／楊博涵更多爭奧機會。