射箭／拋開訓練壓力 國家隊教練倪大智迷重機

戴上全罩式安全帽，穿上帥氣的皮衣，耳朵聽著胯下傳來轟隆轟隆的引擎聲浪，中華射箭女子隊教練倪大智，熟練地踩下檔位催下油門，瞬間把所有繁瑣的訓練課表都甩在腦後。

競技體育是成王敗寇的世界，選手、教練們長年都處在高壓環境，如何抒壓是他們生活中最重要的一環，對台灣首名世界射箭錦標賽雙金教練倪大智而言，只有跨在愛駒上的那一刻，才能暫時揮別訓練、成績這些瑣事，活在屬於自己的世界裡。

倪大智透露，會接觸重型機車，當初也是射箭界其他教練推薦，他抱持著好奇心試著騎了一小段路，沒想到他與重機，就宛如愛情肥皂劇裡男女主角的「一見鍾情」，從此愛上引擎傳出如同吶吼低沉的音浪聲。

個性屬行動派的倪大智，隔天就去報名駕訓班，等他考上重機駕照，毫不遲疑下定一台要價超過新台幣50萬元的BMW C650GT重機，躋身重機團正式成員。

自從迷上重機後，倪大智放假的閒暇時間，多半都是與車為伍，今年初比賽在花蓮舉行，他就跨上愛車，從新竹出發直奔玉里，回程也是單騎獨行，「一趟大約就要騎差不多8個多小時，但是我覺得很爽。」

愛上重機後，倪大智放假會和車友一塊相揪出團兜風，還能聯絡朋友感情，甚至也玩起追焦，生活變得多采多姿。

除倪大智外，中華射箭代表隊總教練林政賢也是重機團成員之一，倪大智開完笑說：「林教練一開始騎的是250cc的電動重機，但沒有引擎聲浪哪算重機，被我們虧到不行，最近他也換成Kawasaki，我們才承認他是正式團員。」