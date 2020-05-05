羽球／國家隊教練如何抒壓 李勝木瘋電玩

在成王敗寇的體育世界，選手、教練們長年都處在高壓環境，如何抒壓是生活中最重要的一環，羽球代表隊雙打教練李勝木最大的嗜好就是打電動，且3台電腦主機總價就破20萬元。

李勝木過去是台灣頭號男雙球員，生涯曾打過2012倫敦奧運與2016里約奧運，他坦言，從高中開始，他就沉迷電玩，他也承認：「年輕的時候，因為好勝不想輸，為了打電動，也會花錢儲值。」

不過他的搭檔，也是目前中華羽球代表隊總教練蔡佳欣就說：「阿木雖然愛打電動，但是我最佩服他的是，他從來不會因為打電動誤事，就算出國比賽，時間一到就會關燈就寢，不像有些人玩得沒日沒夜。」

目前李勝木就有3台電腦主機，3台都是電競頂級規格，最貴的一台光是主機就逼近新台幣9萬元，他笑說：「打射擊遊戲，最重要的就是畫質，所以光是顯示卡就要不少錢。」

至於為何要買3台主機，對此阿木則解釋，除了台中老家外，他在台北球團的宿舍，以及高雄國家運動訓練中心宿舍都各有一台主機。

如今已是兩個孩子父親的阿木，打電動的時間已比過去少很多，就算休假返回台中老家，也會多花時間陪家人與小孩，等到孩子們都上床睡覺，他才會爬到電腦桌前，享受一下個人時光。

「其實就是消磨一下時間，在線上和朋友聊聊天、放鬆一下。」阿木坦言，他認為任何休閒娛樂都是好的，重點是要能夠控制自己，從年輕時期就幾乎不熬夜打電動的他，現在更不可能，「年紀大了，現在只要熬夜，隔天就很累，所以我只要10點半一到，就刷牙上床睡覺。」