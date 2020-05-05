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羽球／國家隊教頭蔡佳欣 閒暇之餘熱愛攝影

中央社 / 台北5日電
蔡佳欣（前）退役後成為羽球國家隊總教練。 聯合報系資料照
蔡佳欣（前）退役後成為羽球國家隊總教練。 聯合報系資料照

孩子呱呱墜地那一刻，讓羽球國家隊總教練蔡佳欣開始接觸攝影，當初只是單純想要記錄孩子們的成長，沒想到越玩越有興趣，現在除了拍照，他也會拍攝影片，甚至自己剪輯做特效。

蔡佳欣過去是台灣著名的雙打好手，曾是2009年香港東亞運男雙金牌得主，也是2016年里約奧運男雙國手，退休後他轉當教練，目前則是中華羽球代表隊總教練，而長年處在高壓環境的他，攝影能幫助他暫時卸下壓力，並給予他不同於運動場上的成就感。

談起與攝影的緣分，蔡佳欣直白地表示，當初就是只為了用來記錄孩子的成長，因此老大出生後，他就買了人生中的第一台單眼相機。

如今擁有2個女兒的他，已鮮少使用單眼相機，他苦笑說：「每次出遊光是背那台相機就很重，而且都是我在背，所以後來我改用GoPro（微型攝影機），又小又輕巧，除了錄影還能拿來拍照，方便多了。」

照片、影片拍多了，蔡佳欣也開始嘗試更多不一樣的東西，他學著用軟體修片，也試著自己剪輯、加入特效，就連有時候國家隊戶外訓練，他也會幫忙拍攝，給隊員們留存做紀念。

蔡佳欣透露，高中開始，他最大的嗜好就是泡老人茶、釣蝦，「當球員時每天起床，就是面對球拍、球和對手，所以自己的休閒活動，就會比較靜態一點，加上我老爸很愛喝茶，所以我很早就學會泡茶。」

如今蔡佳欣仍維持泡老人茶的習慣，平時休閒卻多了攝影這個新嗜好，他也承認，如果拍出好照片，自己也會很有成就感。

蔡佳欣 羽球 里約奧運

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