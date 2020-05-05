高球／球王領軍慈善賽 PGA復賽試水溫

受新冠肺炎影響，全球高球賽事停擺中，不過北愛爾蘭「世界球王」麥克羅伊（Rory McIlroy）已確定加入下周在佛州的慈善賽，屆時獎金將捐作新冠肺炎防疫所用。

這場慈善賽獎金達400萬美金，除麥克羅伊，參賽者還有強森（Dustin Johnson）、佛勒（Rickie Fowler）和烏爾夫（Matthew Woolfe），5月17日登場的賽事也可為PGA復賽「試水溫」。

PGA因新冠肺炎衝擊，3月12日後就再沒舉辦賽程，PGA希望6月11日在德州閉門重啟賽事，這場只有4名球員參加的慈善賽成巡迴賽復賽第一步。慈善賽中4名球員將配對對抗，麥克羅伊和強森搭檔，和佛勒及烏爾夫逐洞比拚，每贏一洞就可獲得獎金，若同洞兩隊打平，獎金就累積到下一洞。

這場慈善賽同樣沒有觀眾，但全美和英國球迷都可透轉播收看；轉播團隊和現場工作人員都將進行新冠肺炎檢測，賽事進行期間並保持社交距離。

剛過31歲生日的麥克羅伊說，很難過看到新冠肺炎造成巨大影響，希望這場賽事能提供樂趣，讓全球球迷獲得些喘息空間，「我和強森的組合會很觀樂，我們也會努力賺取獎金。」

PGA委員穆拉罕（Jay Monahan）也樂見高球賽事再登場，且這場比賽是場為新冠肺炎舉行的慈善賽，意義非凡。.