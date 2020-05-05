聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／埃及兄弟打假球 先後遭終身禁賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
步上哥哥後塵，埃及21歲網將霍薩姆（Youssef Hossam）因打假球遭終身禁賽。 截圖自BBC Sport官方推特
步上哥哥後塵，埃及21歲網將霍薩姆（Youssef Hossam）因打假球遭終身禁賽。 截圖自BBC Sport官方推特

埃及21歲網將霍薩姆（Youssef Hossam）因打假球遭終身禁賽，網球反貪腐組織（The anti-corruption Tennis Integrity Unit，簡寫TIU）本周宣布，只要任何有體育組織認證的賽事，霍薩姆都無法參賽。

霍薩姆最高世界排名是2017年的291位，但他一年前就已遭禁賽，目前排名也落到820名。

他的哥哥大霍薩姆（Karim Hossam）也是球員出身，最高世界排名是2013年到達的337名，但因遭指控違反16個項目，2018年遭TIU罰款1萬5千美金且終身禁賽。

和哥哥相差5歲的霍薩姆因打假球被起訴，經調查後發現他打假球的證據，和哥哥同樣領到終身無法再參加正式賽事的嚴重罰則。

根據TIU的報告，霍薩姆共涉入21場破壞規定的比賽，其中8場是「打假球」，以及6件涉及賭毒案件、兩件案件是唆使其他球員放水，有3起因相關人士不配合無法偵辦，還有兩起因無法調查暫無結果。

延伸閱讀

網球／上傳在西班牙練球影片 約克維奇意外惹爭議

相關新聞

網球／埃及兄弟打假球 先後遭終身禁賽

埃及21歲網將霍薩姆（Youssef Hossam）因打假球遭終身禁賽，網球反貪腐組織（The anti-corrupt...

網球／上傳在西班牙練球影片 約克維奇意外惹爭議

西班牙政府在日前進行了新冠肺炎疫情管制以來的第一次大規模解禁，讓不少民眾總算能走出戶外享受沐浴在陽光下的滋味，更有不少體...

足球／體恤球迷經濟壓力 曼聯宣布復賽後不調漲票價

在新冠肺炎疫情逐步趨緩後，世界各大職業聯賽與職業球隊都開始重新制定復賽或是恢復訓練的相關計畫，其中英超豪門曼聯在日前傳出...

NFL／球迷分流、開放訂餐 海豚隊擬定復賽防疫方案

儘管是這次新冠肺炎疫情中受到影響最小的北美四大職業聯賽之一，不過NFL（國家美式足球聯盟）部分球隊已經開始針對原訂九月展...

舉重／兩度遭沒收奧運金牌 哈薩克名將宣佈退役

曾兩度拿下奧運舉重男子94公斤級金牌的哈薩克舉重傳奇伊雷因（Ilya Ilyin），卻因為違反反禁藥規定遭到沒收，在前年...

女壘／化身媽媽 蔡瑜君不只教打球

廿歲那年放棄了成為奧運國手的機會，蔡瑜君毅然決然投身教職，來到苗栗建台高中擔任教練，不過執教兩年後認為自己無法給學生更多東西，決定再度重拾書本充實自己，她認為，球員不能只會打球，學業也不能放棄。

女壘／華江高中成軍3年奪冠 教頭：關鍵在選手自己想要

華江高中女壘隊成軍僅三年，就在一○八學年度中小學女子壘球甲級聯賽決賽擊敗傳統強權北市士林高商，獲得高女組冠軍，教練蔡瑜君認為，能在這麼短時間成功登頂，關鍵就在於選手自己「想要」。

足球／為復賽備戰 C羅返抵義大利先隔離14天

義大利甲級足球聯賽尤文圖斯（Juventus）球星「C羅」羅納度的家鄉葡萄牙2019冠狀病毒疾病疫情趨緩，今天返抵義大利...

游泳／拒藥檢遭禁賽8年 中國泳將孫楊上訴

一名熟悉案情的人士今天向法新社證實媒體的報導，因為拒絕接受禁藥檢驗而遭禁賽8年的中國泳將孫楊，已向瑞士聯邦最高法院（SF...

美網／紐約疫情仍緊張 賽事擬11月移師西岸

眼見紐約重災區疫情仍緊張，美國網球協會執行長陶史近日接受訪問終於鬆口，表示目前正評估美國網球公開賽舉行的各種可能性，除了賽事可能從美國東岸移師西岸，至加州印第安泉網球花園進行，賽事也不排除延後至十一月，並將「閉門」納入選項。

游泳／因應東奧改期 明年游泳世錦賽延後1年

2020東京奧運延後至2021年登場，牽動明年大型單項運動賽會行事曆，繼尤金田徑世錦賽延後一年，國際游泳總會（FINA）...

田徑／隔空比撐竿跳 杜普蘭蒂斯與勒尼並列第一

受到新冠肺炎疫情影響，全球體壇幾乎都陷入停擺狀態，在沒有比賽能參加的情況下，瑞典撐竿跳好手杜普蘭蒂斯（Armand Du...

熱門新聞

中職／派大兒子當代表 曼尼證實和味全龍談約中

日職／球迷認證大小郭最強 宋家豪是有力接班人

NBA／現身喬丹紀錄片 魔術強森：對Kobe迷來說意味很多

90年代公牛王朝 現代NBA爭冠模板

中職／全球首發開放球迷進場 本周五起至少200人

中職／象獅投手群問題多 首支十敗球隊快來了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。