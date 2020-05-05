網球／埃及兄弟打假球 先後遭終身禁賽

埃及21歲網將霍薩姆（Youssef Hossam）因打假球遭終身禁賽，網球反貪腐組織（The anti-corruption Tennis Integrity Unit，簡寫TIU）本周宣布，只要任何有體育組織認證的賽事，霍薩姆都無法參賽。

霍薩姆最高世界排名是2017年的291位，但他一年前就已遭禁賽，目前排名也落到820名。

他的哥哥大霍薩姆（Karim Hossam）也是球員出身，最高世界排名是2013年到達的337名，但因遭指控違反16個項目，2018年遭TIU罰款1萬5千美金且終身禁賽。

和哥哥相差5歲的霍薩姆因打假球被起訴，經調查後發現他打假球的證據，和哥哥同樣領到終身無法再參加正式賽事的嚴重罰則。

根據TIU的報告，霍薩姆共涉入21場破壞規定的比賽，其中8場是「打假球」，以及6件涉及賭毒案件、兩件案件是唆使其他球員放水，有3起因相關人士不配合無法偵辦，還有兩起因無法調查暫無結果。