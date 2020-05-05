足球／為復賽備戰 C羅返抵義大利先隔離14天

中央社 / 米蘭4日綜合外電報導
返抵義大利，為義甲可能的復賽調整、備戰，將花兩週時間隔離。 路透
返抵義大利，為義甲可能的復賽調整、備戰，將花兩週時間隔離。 路透

義大利甲級足球聯賽尤文圖斯（Juventus）球星「C羅」羅納度的家鄉葡萄牙2019冠狀病毒疾病疫情趨緩，今天返抵義大利，為義甲可能的復賽調整、備戰。

義大利媒體報導，羅納度（Cristiano Ronaldo）和家人搭乘的私人飛機，在當地時間晚間10時20分左右，降落在義大利杜林（Turin）機場。

五屆金球獎（Ballon d'Or）得主羅納度搭乘私人噴射機，從葡萄牙馬迪拉（Madeira）島飛到義大利後，將花兩週時間隔離。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在義大利大爆發，至今已帶走超過2萬9000人的性命，疫情也讓義甲處於停賽狀態。35歲的羅納度上一次在義甲出賽，是3月8日率尤文圖斯在閉門進行的比賽中，以2比0擊敗國際米蘭（Inter Milan）。在那場比賽後，羅納度回到馬迪拉，就近照顧因中風所苦的母親。

在義甲今天同意各隊球員進行個別訓練後，尤文圖斯隨即召回隊上10名外籍球員。義大利內政部准許球員提早兩週回到球隊的訓練設施，讓球迷燃起2019-2020賽季或許可以挽回的希望。但球隊還沒有正式公布恢復集訓的日期。

今天開始，尤文圖斯在球隊的醫療中心為球員進行篩檢。

義甲 C羅 Cristiano Ronaldo

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