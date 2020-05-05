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網球／上傳在西班牙練球影片 約克維奇意外惹爭議

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
世界球王約克維奇上傳了一段在紅土球場打球的影片，不過西班牙政府仍未開放國內相關體育訓練場館，讓這支影片引發爭議。 路透
世界球王約克維奇上傳了一段在紅土球場打球的影片，不過西班牙政府仍未開放國內相關體育訓練場館，讓這支影片引發爭議。 路透

西班牙政府在日前進行了新冠肺炎疫情管制以來的第一次大規模解禁，讓不少民眾總算能走出戶外享受沐浴在陽光下的滋味，更有不少體育選手也開始恢復訓練，包括世界球王約克維奇Novak Djokovic）也上傳了一段在紅土球場打球的影片，不過在西班牙政府仍未開放國內相關體育訓練場館的情況下，也讓這支影片引發爭議。

西班牙在新冠肺炎疫情大規模擴散後進行了長達49天的封城令，2日總算進行第一階段解禁，不少民眾也把握難得機會上街頭跑步活動筋骨，約克維奇也在社群網站上傳一段與友人在紅土場地揮拍、揮灑汗水的影片，並留言「很高興我能在紅土場地上打球，事實上，只要用手握著我的手機即可。」

不過尷尬的是，西班牙網球協會雖然在日前宣布，所有職業網球選手將可以開始與教練或是訓練員重新進行訓練，但前提是不能在球場上進行；而約克維奇的影片則被發現是在西班牙馬貝拉的一家網球俱樂部中所拍攝，根據西班牙政府的防疫相關規定，除了部分足球職業聯賽的訓練中心外，全國大部分地區的體育設施都必須關閉到下周才會重新開放。

目前約克維奇的團隊仍未針對此事做出回應，也不清楚是否會因此受罰，不過在這次停賽期間，約克維奇確實熱衷於透過社群網站與球迷互動，繼日前與墨瑞（Andy Murray）、瓦文卡（Stan Wawrinka）等人進行線上對談後，他近日也預告將與本賽季宣布退役的俄羅斯女將莎拉波娃（Maria Sharapova）線上開聊，並且還開放球迷留言提問。

約克維奇 Novak Djokovic

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