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舉重／兩度遭沒收奧運金牌 哈薩克名將宣佈退役

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

曾兩度拿下奧運舉重男子94公斤級金牌的哈薩克舉重傳奇伊雷因（Ilya Ilyin），卻因為違反反禁藥規定遭到沒收，在前年宣布復出後一直以東京奧運為目標進行備戰，不過在奧運因疫延期一年的情況下，今天也傳出退役的消息，結束充滿傳奇與爭議性的運動員生涯。

即將在本月滿32歲的伊雷因，17歲時就在多哈世錦賽上一鳴驚人拿下男子85公斤級金牌，之後又陸續在2006年多哈亞運、2010年廣州亞運包辦男子94公斤金牌，並在2015年的總統盃上創下男子105公斤級挺舉與總和世界紀錄，是亞洲最具代表性的男子舉重選手之一。

不過生涯戰功彪炳的伊雷因，卻在2008年北京奧運與2012年倫敦奧運接連拿下金牌，並在2016年三月第四度被評選為世界舉重協會年度最佳運動員後，於同年六月在IWF針對北京奧運與倫敦奧運的重新藥檢中，被驗出具有禁藥成分，不僅兩面奧運金牌都遭到沒收，加上哈薩克選手在重新藥檢中出現了10個陽性反應案例，讓他們今年東京奧運將被限制只能派出一男一女參賽。

2018年伊雷因在解除禁賽令後宣告復出，並以東京奧運為目標積極備戰，希望為自己贏回失去的奧運金牌，不過在奧運因疫延期一年，加上哈薩克面臨選手名額限制的情況下，將滿32歲的伊雷因也宣布將退休，「我的職業生涯即將結束，是時候展開新生活了，我必須繼續向前走，這不是生命的盡頭。」

伊雷因強調，雖然運動員生涯將落幕，但在哈薩克有著不錯政商關係，已經準備開設一間舉重學校，希望為哈薩克培育更多舉重人才，「我腦子裡有一些想法，我希望能夠把它們施行出來，因為接下來我會有很多精力，我需要將它使用在正確的方向上。」

舉重 亞運

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