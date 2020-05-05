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游泳／拒藥檢遭禁賽8年 中國泳將孫楊上訴

中央社 / 洛桑4日綜合外電報導
因為拒絕接受禁藥檢驗而遭禁賽8年的中國泳將孫楊，已向瑞士聯邦最高法院（SFT）提出上訴。 法新社
因為拒絕接受禁藥檢驗而遭禁賽8年的中國泳將孫楊，已向瑞士聯邦最高法院（SFT）提出上訴。 法新社

一名熟悉案情的人士今天向法新社證實媒體的報導，因為拒絕接受禁藥檢驗而遭禁賽8年的中國泳將孫楊，已向瑞士聯邦最高法院（SFT）提出上訴。

孫楊2014年就曾因禁藥問題被禁賽3個月，這次他在非競賽期間的藥檢中拒絕交出血液檢體，今年2月遭體育仲裁法庭（CAS）裁決罪名成立，被處以8年的禁賽。

依照體制，體育仲裁法庭做出的判決，可以向瑞士聯邦最高法院提出上訴。

除非這次的上訴能夠成功翻盤，否則孫楊將無法參加2021年舉行的東京奧運，且他的生涯可能就此結束。

在體育仲裁法庭做出裁決前，曾獲3面奧運金牌的孫楊，先前已兩度向瑞士聯邦最高法院上訴但遭駁回。

孫楊拒絕接受禁藥檢驗而遭禁賽起源於2018年的一次抽檢，當時裝有孫楊血液樣本的小瓶子被槌子砸碎了，他違反禁藥規定一事卻被國際游泳總會（FINA）裁決無罪，因為國際泳總同意孫楊提出、檢驗人員未提供充足身分證明的說法。

針對國際游泳總會的裁決，世界反禁藥組織（WADA）提出上訴，要求對逃避藥檢的孫楊禁賽2至8年，體育仲裁法庭判定孫楊違規。

在體育仲裁法庭宣布28歲的孫楊禁賽裁決後，中國游泳協會曾表達對他的支持，並鼓勵他「繼續捍衛他的合法權利」。

孫楊

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