NFL／球迷分流、開放訂餐 邁阿密海豚擬定復賽防疫方案

儘管是這次新冠肺炎疫情中受到影響最小的北美四大職業聯賽之一，不過NFL（國家美式足球聯盟）部分球隊已經開始針對原訂九月展開的新賽季擬定防疫相關計畫，希望確保球迷能夠在最安全的環境下觀賽，其中曾拿下過兩屆超級盃的邁阿密海豚，就制訂了進場分流以及在位訂餐等相關規劃，希望確保進場球迷仍能維持安全的社交距離。

今年NFL在二月疫情爆發前就進行完超級盃賽事，順利完成本賽季賽事，不過新賽季是否能按照原定計劃於九月開打，目前仍存在著不少變數，但包括海豚隊在內，已經有不少球隊針對新賽季的防疫計畫進行準備，甚至做好減量開放球迷進場的準備。

海豚首席執行官加芬克爾（Tom Garfinkel）在今天錄製節目時就表示，海豚主場硬石球場目前已經規劃好新的出口，並將會在入口處設置排隊彩色斑點，這將有助於球迷進場時的疏導以及維持社交距離，「我們將會有充足的時間把球迷引導到不同的出口，在維持安全距離的情況下進行入場，這將有助於解決球迷在進場時排隊擁擠的狀況。」

此外，硬石球場也將開放球迷在位點餐服務，在餐點完成後球迷才需要上樓拿取自己的餐點，不用在攤位前進行排隊，而進場球迷也必須配合全程戴口罩的防疫規定。

儘管硬石球場是首座獲得全球生物風險諮詢委員會星級認證的公共設施，該標準適用於實施清潔、消毒和傳染病預防工作實踐，但海豚隊也已經做好讓球迷減量入場的準備，讓原本能容納6萬5000人進場的硬石球場，每場比賽僅開放約5萬人。

對於球團制定的防疫計畫，加芬克爾說：「當我們的球迷、球員和工作人員重返硬石球場時，我希望他們能夠感到安心，我們將會盡力創造最安全、健康的環境，也希望在這個非常時刻，我們的作法能夠讓各場館隨之效法。」