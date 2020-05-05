足球／體恤球迷經濟壓力 曼聯宣布復賽後將不調漲票價
在新冠肺炎疫情逐步趨緩後，世界各大職業聯賽與職業球隊都開始重新制定復賽或是恢復訓練的相關計畫，其中英超豪門曼聯在日前傳出可望於五月中恢復訓練後，俱樂部執行副主席伍德沃德（Ed Woodward）也在今天向球迷承諾，賽事如果恢復進行，也將不會因為俱樂部的財務損失而調漲票價，以確保球迷觀賽權益。
世界各大足球聯賽目前都因為受到新冠肺炎疫情影響而停擺，其中德甲最快將於五月重新啟動，西甲與義甲則可能在五月中開始恢復團隊訓練，而英超雖然目前仍處在無限期停賽的狀況，但已有部分俱樂部開始制定團隊訓練計畫，希望能在疫情趨緩、聯賽重新啟動後，調整回最佳狀態。
而這次受到疫情影響停賽期間，雖然不少俱樂部為了減低損失而進行降薪或是裁員，甚至可能在賽季復賽後調整票價，來支應這段時間的損失，但曼聯副主席伍德沃德今天就強調，將不會把損失轉嫁到球迷身上，「我們的目標始終是保持票價上的公平與競爭力，這一點是不會改變的，我們已經意識到許多球迷面臨的財務壓力，並把這件事一直放在心中。」
事實上，在今年三月疫情全面擴散前，曼聯就曾對外宣告將連續九年凍漲票價，其中最便宜的季票為532英鎊（約台幣1萬9900元），另外將維持青少年球迷進場的折扣，而這樣的策略目前沒有變動的計畫。
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