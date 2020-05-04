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游泳／因應東奧改期 明年游泳世錦賽延後1年
2020東京奧運延後至2021年登場，牽動明年大型單項運動賽會行事曆，繼尤金田徑世錦賽延後一年，國際游泳總會（FINA）也宣布，原定明年福岡登場的游泳世錦賽也延後至2022年5月13至29日舉行。
原定2021年7月16日至8月1日舉辦的游泳世錦賽，由於和2021年東京奧運時間衝突，先前FINA提出多個時間供相關人士參考，包括提前於2021年3、4月登場，或者延後一年舉辦，最終決議為2022年舉行。
FINA執行長馬爾庫萊斯庫（Cornel Marculescu）表示，這是與相關人士研議並取得意見回饋後，為所有參賽者所做出最佳決策，確定日期也好讓其他賽事能接續安排，最新時程也能避開2022年7月27日至8月7日舉行的大英國協運動會。
至於FINA先進組世界游泳錦標賽（World Masters Championships）也將延後一年於2022年5月31日至6月9日於日本九州登場。
尤金田徑世錦賽早先確定延至2022年7月15至24日舉行，另外原定2021年8月登場的西班牙羽球世錦賽，也改期到2021年11月29日至12月5日。
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