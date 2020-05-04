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田徑／隔空比撐竿跳 杜普蘭蒂斯與勒尼並列第一
受到新冠肺炎疫情影響，全球體壇幾乎都陷入停擺狀態，在沒有比賽能參加的情況下，瑞典撐竿跳好手杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）與其他兩名撐竿跳名將進行一場隔空比賽，最終由杜普蘭蒂斯與法國好手勒尼（Renaud Lavillenie）並列第一。
杜普蘭蒂斯與勒尼、美國「鳥人」肯德里克斯（Sam Kendricks）3名撐竿跳名將計畫在天氣允許下，在自家花園搭建場地，透露視訊方式進行一場比賽。
比賽時間30分鐘，分為上、下半場，規則是跳過五公尺次數最多的選手獲得勝利；而在規定時間內，杜普蘭蒂斯與勒尼都成功跳過了36次，並列冠軍，而肯德里克斯則是跳過26次。
對於在疫情階段還能有這場有趣的比賽，勒尼直呼瘋狂，「即使我只能在花園中這樣做，也能感覺到像是在大型比賽中的樣子，這非常令人興奮，我很高興能夠參與。」
世界田徑總會主席柯伊（Sebastian Coe）對這項活動也給予肯定，「這是一項出色的計畫，非常有趣也確實具有創新性，我很感謝他們，他們讓這段停賽期間有了live的田徑比賽，希望我們還能帶來更多像這樣的活動，帶給所有田徑迷。」
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