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東奧／怕選手沒目標 體育署擬辦奧運模擬賽

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
體育署長高俊雄(左)。 記者侯永全／攝影
體育署長高俊雄(左)。 記者侯永全／攝影

受到新冠肺炎疫情影響，東京奧運也延至明年7月23日至8月8日進行，為了給予選手正向刺激，體育署已與國訓中心達成共識，預計在七月奧運倒數365天時舉辦奧運模擬賽，且會考慮提撥獎金，盼藉此賽事讓選手持續超越自我。

在疫情蔓延全球的情況下，全球體壇幾乎都陷入停擺狀態，選手沒有比賽可以參加，取得奧運資格的選手只能持續訓練、維持狀態，但卻缺少比賽刺激。

因此體育署提出想法，將與國訓中心共同舉辦奧運模擬賽，署長高俊雄則會指示國訓中心在7月23日起舉辦一系列的模擬賽，屆時也會有轉播服務，讓民眾更了解國手們的備戰狀態，高俊雄還透露，在模擬賽前後也將陸續公布東京奧運中華代表團的團服，以及奧運國手應援悠遊卡，為明年登場的東京奧運暖身。

目前台灣在射箭、射擊、體操、桌球、游泳、田徑、拳擊、空手道、馬術及自由車，共取得32席東奧參賽資格，其餘還未拿到門票的選手也都在備戰狀態，希望能再替台灣拿下奧運門票。

田徑 自由車 桌球

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