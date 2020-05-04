網球／美網考慮延至11月 改至印地安泉登場

由於新冠肺炎重災區紐約疫情尚未和緩，美國網球協會（USTA）執行長陶史（Mike Dowse）近日表示，原先預定9月紐約登場的美國網球公開賽，正在考慮移至印第安泉網球花園（Indian Wells Tennis Garden）開打的可能性，且時間可能延後至11月。

陶史接受《網球內幕》（Inside Tennis）雜誌專訪指出，政府態度是支持年度最後一項大滿貫賽事照辦，但一切保持開放討論態度，「所有選項都放在檯面上，但現在還有太多不確定性，我們將在6月會有更多資訊。」

兩周前陶史曾否決美網閉門打構想，近日受訪也改口，表示不排除以無球迷、閉門比賽方式，照原定8月31日至9月13日紐約舉行。

而移至印地安泉名人賽場地印第安泉網球花園舉辦也是選項之一，該主場館可容納1萬6000個座位，是美國第二大網球場地。

陶史表示，目前尚未正式決議改至印地安威爾斯舉行，也還會和印地安泉以及ATP、WTA做協調，「我們所有人都希望美網能成行，也準備好增加篩檢量，幫助球員們能夠除國比賽。」