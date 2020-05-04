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高球／給過去自己忠告 伍茲：別逼太緊
全球體育賽事幾乎都因新冠肺炎暫停中，今年進入高球名人堂的美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）也獲得休息喘息空間；他最近上「GolfTV」接受快問快答還透露，若是回到過去，他會告訴過去的自己「別把自己逼太緊」。
伍茲提到，早期加入PGA巡迴賽時，他每天的訓練菜包括高強度的跑步，他認為這對自己身體造成嚴重負擔，年底將滿45歲的她說：「我在巡迴賽前5到6年，每周大概都要跑30英里（約48公里），這毀了我的身體和膝蓋。」
「老虎」從1996年加入PGA巡迴賽，職業球員生涯已多次動刀，包括背、膝蓋、阿基里斯腱都出問題，傷病史洋洋灑灑可以列一長串；他已動過4次背部手術，最近一次是2017年，左膝也動刀過5次，去年8月才又動了微型手術。
去年名人賽摘冠，寫下東山再起故事的伍茲，8月再度動刀後就在10月底復出，今年本要尋求名人賽挑戰生涯第16座大賽金盃，但今年四大賽都受新冠肺炎影響，英國公開賽直接取消，另3場賽事也都延後舉行，伍茲想再穿上「綠夾克」只能再等等。
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