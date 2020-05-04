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網球／化解恩怨？ 澳洲壞小子邀納達爾直播

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
納達爾(左)與基里洛斯。 美聯社
納達爾(左)與基里洛斯。 美聯社

去年在球場上結下樑子的「西班牙蠻牛」納達爾Rafael Nadal）和澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），可能在新冠肺炎造成職網賽全面停擺時化解個人恩怨？基里洛斯已經開口，邀請納達爾一起在社群直播對談，主動釋出善意。

職網賽事從3月起就因新冠肺炎全面喊卡，目前停賽時間已經到7月13日，許多球員紛紛透過社群直播分享近況，納達爾也是其中之一；而當英國BBC詢問基里洛斯最想和誰對談，他也很快做出回應。

「納達爾，讓我們一起在Instagram直播，我很樂意，讓我們這樣做吧。」基里洛斯回答。

25歲的基里洛斯個人風格強烈，在球場有些不按常理出牌的行為遭批評，去年他在墨西哥爆冷擊敗納達爾後，「西班牙蠻牛」指基里洛斯「不尊重」、「欠教育」，基里洛斯反諷世界排名第2的對手惱羞成怒，場上就此結怨。

同年溫布頓，兩人第二輪又碰頭，納達爾雖獲勝，但比賽期間基里洛斯故意將球往納達爾身上招呼，還指「西班牙蠻牛」發球超出規定時間，讓兩人恩怨再添一筆。

納達爾 Rafael Nadal 溫布頓

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