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足球／海地外援頭錘破門 航源1：0險勝銘傳

聯合報 / 記者毛琬婷／新北即時報導
航源FC外援阿維斯卡（中）頭錘破門助隊以1球之差贏球。圖／中華足球協會提供
航源FC外援阿維斯卡（中）頭錘破門助隊以1球之差贏球。圖／中華足球協會提供

2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽邁入第四周，航源FC隊今天靠著32歲的海地老將阿維斯卡（Judelin Aveska）在第42分鐘亂軍中頭錘破網，打破平手僵局，航源也靠著這一球，以1：0氣走銘傳大學，收下第三勝，本季仍續保不敗之身。

本季航源陣容大變動，海地Jhon Miky Benchy Estama與南韓朱益成相繼離隊，但也找回來自海地、再度「回鍋」的阿維斯卡（Judelin Aveska）和來自日本的下野淳，在經驗豐富的老將帶領下，幫助年輕球員成長，前三戰踢完收下2勝1和的戰績。

今天面對銘傳大學，航源卻陷入苦戰，第20分鐘林明偉倒掛金鉤射門球卻命中門柱，幾波攻擊無功而返，好在阿維斯卡在第42分鐘頭錘破網，成功打破平手僵局，下半場銘傳大學試圖反撲，但都遭守門員黃秋霖化解，最終航源就以1：0氣走銘傳大學，戰績暫居第二。

儘管拿下勝利，但航源主帥洪慶懷卻不滿球隊表現，直呼「表現非常不好」，他指出，今天球隊在防守連動這一環沒有做好，球員防守意識差也連帶影響到攻擊端。

對於本季球員異動大，戰績卻沒有受到太多影響，洪慶懷認為，主要是陣中沒有所謂的明星球員，球隊凝聚力佳，老中青球員彼此鼓勵，也戴起球隊氣勢，且在這樣的情況下，年輕球員也能大幅成長。

助隊頂進致勝一球的阿維斯卡也認為，在沒有球星的情況下，人人都有幾會發揮，技術也能提升得更快；對於台灣是目前少數還能進行體育賽事的地方，阿維斯卡直呼幸運，同時也非常享受在台灣踢球的生活。

海地出生但住在阿根廷的阿維斯卡說：「阿根廷現在的疫情非常嚴重，已經封城好幾個月，但在台灣我想去哪裡都可以，真的很棒。」

航源FC外援阿維斯卡成功頭錘破門，球員們相擁慶祝。記者毛琬婷／攝影
航源FC外援阿維斯卡成功頭錘破門，球員們相擁慶祝。記者毛琬婷／攝影

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