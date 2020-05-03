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路跑／ 最適合初跑者「跑者爭霸賽」 80歲阿嬤完賽

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
80歲阿嬤熱血衝線完賽。圖／主辦單位提供
80歲阿嬤熱血衝線完賽。圖／主辦單位提供

為提倡全民運動習慣、響應路跑運動風氣，YYsports 系統性地規畫賽事，打造「跑者爭霸賽」系列活動，零跑步經驗的 Youtuber 關韶文在今日也現身現場並堅持完賽，年邁80歲的賴姓阿嬤也熱血完成她人生第一個5公里挑戰。

「跑者爭霸賽」鼓勵初跑者以5公里作為訓練跑步的起點，慢慢累積、享受跑步的樂趣，最終完成人生第一個10公里挑戰。原訂5月於新竹舉行千人比賽，為配合防疫政策將延後舉辦，改以體驗全新賽事系統的形式，僅邀請百位 YYsports 的會員參與體驗活動，現場也採取相關防範措施並採分流制度，讓與會者們能放心參與活動。

「跑者爭霸賽」沒有關門的時間壓力，適合初跑者參與，賽前、賽後皆有專業教練教導熱身、收操要領，賽事也與新竹竹科知名跑團「HURT互相傷害才能更快」合作，由跑團資深跑者擔任配速員，帶領跑者維持速度，並於沿途鼓勵跑者們堅持完賽。在跑者群中，賴姓阿嬤的身影也格外醒目，年逾80的她踩著輕鬆的步伐，維持均速、完成她人生第一個5公里

在烈日下，Youtuber 關韶文跟著教練的步伐與指導完賽，賽後關韶文表示，雖然很累，中途也萌生放棄念頭，不過有教練陪跑，還有其他跑者們的加油，讓他堅定意志，他笑著說：「80歲的阿嬤都沒放棄了，我也不能輸！」

主辦單位 YYsports 近期進駐新竹的「竹科概念店」，提供跑者們健康的餐飲補給、賽後按摩舒緩服務，並搶先體驗「竹科概念店」獨具的「Running Lab」，當日店內消費也提供折扣，讓跑者們能在店內找到最適合自己的路跑裝備。

零跑步經驗的Youtuber關韶文也順利5公里完賽。圖／主辦單位提供
零跑步經驗的Youtuber關韶文也順利5公里完賽。圖／主辦單位提供
小朋友參與路跑活動。圖／主辦單位提供
小朋友參與路跑活動。圖／主辦單位提供

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