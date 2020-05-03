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網球／讓更多女性參與決策 墨瑞挺費爸ATP、WTA合併

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導
墨瑞。 路透
墨瑞。 路透

「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）日前提出ATP、WTA應合併說法，引發網壇討論，前英國球王墨瑞（Andy Murray）與納達爾（Rafael Nada）、費爸有志一同，呼籲是時候起身改革。

「當許多頂尖男子選手討論此議題，絕對令人感到振奮。」墨瑞近日接受《CNN》提到，除了男性觀點，更重要的是要讓更多女性參與決策，讓每個人的聲音都能被聽見。

費德勒透露，由於新冠肺炎導致巡迴賽停擺，然而他也因此有更多時間去思考如何讓網球運動更好，日前登高一呼，表示ATP、WTA有不同的排名系統、網站、比賽，讓球迷困惑，應該合併。

兩度溫網冠軍，過去曾聘請前女單好手摩瑞絲莫（Amelie Mauresmo）擔任教練，並長年關注性別平等議題，他坦言性別議題勢必會有反對意見，過去就曾聽到有男性選手對於大賽獎金一致有所不滿。

「我問他們寧願希望獎金不要增加嗎？他們回答是的。」墨瑞說：「這也是你在面對這些議題時會面對到的不同心態。」

墨瑞 費德勒 Roger Federer

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