田徑／撐竿跳好手將隔空交戰 杜普蘭蒂斯：不喜歡輸

受到新冠肺炎疫情影響，全球體壇幾乎都陷入停擺狀態，在沒有比賽能參加的情況下，瑞典20歲撐竿跳好手杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）與其他兩名撐竿跳名將計畫明天在各自家中的花園進行一次比賽，隔空比賽。

世界田徑總會目前凍結世界排名與達標系統至11月30日，賽事部分目前也全面停止，就連原先預估希望在8月恢復室外比賽，能否如期進行目前仍未可知。

在沒有比賽可參加的情況下，選手們只能自己想辦法維持狀態，杜普蘭蒂斯、法國好手勒尼（Renaud Lavillenie）、美國「鳥人」肯德里克斯（Sam Kendricks）等3名撐竿跳名將將在天氣允許下，計畫在自家花園進行一場比賽。

杜普蘭蒂斯在今年二月短短一周打破兩次世界紀錄，勒尼則是前世界紀錄保持人，並且在2012年倫敦奧運摘金、16年里約奧運奪銀，肯德里克斯則是兩屆世錦賽金牌。

他們將透過視訊連線方式比賽，比賽則會透過世界田總的YOUTUBE、推特和臉書進行直播；杜普蘭蒂斯比賽地點為路易斯安納州的拉斐特基地，勒尼和肯德里克斯則會在密西西比州、牛津家中的花園。

杜普蘭蒂斯説：「我很高興能再次參加比賽，特別是和他們兩位一起，雖然我們都不知道會有怎樣的比賽，但絕對會享受這場比賽，也會玩得很開心，而且贏得這場比賽非常重要，因為我不太喜歡輸給他們。」