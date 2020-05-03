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硬舉501公斤 「權力遊戲」演員比昂森破世界紀錄

世界日報 / 編譯林育正╱綜合報導
權力遊戲演員比昂森硬舉501公斤破世界紀錄。 世界日報
權力遊戲演員比昂森硬舉501公斤破世界紀錄。 世界日報

過去在熱門影集「冰與火之歌：權力遊戲」中飾演「魔山」（The Mountain）一角的冰島演員比昂森( Hafthor Julius Bjornsson ) ，在2日成功舉起1104.5磅（501公斤），打破硬舉（deadlift）的世界紀錄。

受到新冠肺炎疫情影響，比昂森無法於正式比賽現身，在觀眾和粉絲的簇擁下打破世界紀錄。他選擇在自家健身房挑戰，於拍攝團隊的見證下，透過直播成功舉起1104.5磅的驚人重量，超越世界的人體極限。

他說：「我真的說不出話來了，我這輩子永遠不會忘記這一天。當我宣告要挑戰紀錄，我的心態就像追著骨頭跑的小狗。我想向家人、朋友、教練、粉絲、贊助商和酸民致意，多虧大家，打破世界紀錄不再遙不可及。」

比昂森曾在2018年奪下「世界最強壯男人」賽事金牌，他從2012年開始，每年參賽都不曾跌出前三名；目前他更在「歐洲最強壯男人」賽事處於三連霸。此外他在健力賽事，深蹲曾繳出970磅（440公斤），握推也有551磅（250公斤）。

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