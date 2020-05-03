足球／德甲復賽卡關 俱樂部樂觀看重啟賽程

德甲能否復賽還沒定案，不過拜耳勒沃庫森的俱樂部體育總監羅爾夫斯（Simon Rolfes）樂觀認為，賽季將在本月重新展開。

德國政府原本4月30日將決定是否重啟體育賽事，但這項議題後來延至5月6日再討論，且科隆足球俱樂部先前才宣布，俱樂部有3名成員確診新冠肺炎，球隊訓練雖打算如期進行，仍為聯賽重啟投入變數。

羅爾夫斯接受BBC訪問時表示，他認為可以復賽是因賽事提出的「閉門」舉行獲得政府官員很好回應，「他們認為我們可以這樣做。」他補充說，接續就是看政府的最後決定，「我不知道確切時間，但我們希望會是在5月，我們還不知道。」

德甲本季還有9場賽事，依據聯盟和贊助商及轉播單位合約，本賽季必須在6月30日前完成；聯盟上周才說，5月9日就能準備重啟賽程，但現在16日或23日才是比較可能的復賽時間點。

拜仁慕尼黑是目前龍頭，多特蒙德緊追在後，拜耳勒沃庫森暫排第5，仍有機會搶到前4名可取得的歐冠聯賽參賽權。羅爾夫斯也強調，球員有信心爭取更好成績，也不怕復賽會染上新冠肺炎，因俱樂部4年前就已針對傳染病「超前部署」，有專屬醫療團隊，若有球員感染病毒，每3天或4天就會檢測，持續追蹤，俱樂部也設置不同休息室，降低球員群聚風險。