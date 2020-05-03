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網球／佛州閉門辦系列賽 世界第8參戰
雖是新冠肺炎「重災區」，美國仍打算逐步放鬆許多州的封鎖令，網球賽事也將回歸，佛州本月就將舉行「UTR」職業系列賽，參賽選手包括世界排名第八的義大利名將貝雷帝尼（Matteo Berrettini）。
去年打進美網四強的貝雷帝尼，3月職網賽事受新冠肺炎全面停賽後就一直待在佛州，成UTR系列賽最「大咖」的球員；他將和地主奧普卡（Reilly Opelka）、山德連（Tennys Sandgren）、保羅（Tommy Paul）在西棕櫚灘一較高下。
UTR系列賽包括男網和女網賽事，男子賽事8到10日先登場，女子組預計22日到24日舉行，參賽者包括世界排名前20的地主莉絲凱（Alison Riske）、安妮西莫娃（Amanda Anisimova）、柯林絲（Danielle Collins）以及澳洲女將湯姆伊諾維琪（Ajla Tomljanovic）。
這系列賽事都採不開放觀眾的「閉門」方式舉行，比賽也沒有線審和球僮，但有線上轉播。
環球網球主席兼執行長萊施利（Mark Leschly）表示，世界已因新冠肺炎而改變，「我們必須改變和適應，可以預見當地、獨立和小範圍的賽事會是未來常態。」他指出，UTR職業系列賽就是很好範例，能讓球員在安全無虞下重返舞台。
在此之前，德國科不倫次（Koblenz）閉門登場的網球表演賽兩天前剛登場，美國名將小威廉絲（Serena Williams）的教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）也計畫5月在法國尼斯舉辦為期5周的「終極網球對決（Ultimate Tennis Showdown，簡稱UTS）」。
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