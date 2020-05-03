運動產業紓困 舉證認定恐對健身教練、裁判不友善

新冠肺炎疫情重創國內外體壇，除了運動品牌公司銷量大減，運動行銷公司也蒙受打擊，國內亦有許多體育相關自由接案人員遭波及，健身教練及球類運動裁判也受影響，少數單項運動選手出身的裁判，也得轉型教球補貼生活費。

國內甲級籃球聯賽多半正常舉行，但新北市運動中心關閉，地區性聯賽以及學生賽事（大Ｘ盃）幾乎停辦，就有籃球裁判表示，手邊原先有的八、九場賽事因此取消。另有他項運動專職裁判因受制於國際賽全面停擺，加上各國旅遊禁令，這段期間只能在台灣。

為了挽救國內體育產業，教育與運動產業紓困方案提供每月最高補助兩萬元共三個月。然而必須提出證明收入減少達一○九或一○八年度任一個月的五成才可辦理，舉證認定恐對個人健身教練、裁判不友善。

而文化部早在二月底就針對藝文產業提出紓困方案，並在第一階段「藝文紓困一點○」就顧及非典型勞動的自然人承攬，體育卻等到四月底才針對運動產業自由接案人員有所規畫。籃球講評古硯偉指出，台灣疫情相較歐美影響層面都要小，但運動產業卻仍受很大打擊，顯示台灣體育產業比想像中脆弱，成為被邊緣化的一環。