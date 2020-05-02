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網球／德國辦閉門表演賽 布朗：返回球場超現實

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導

儘管ATP、WTA要持續停賽至7月，澳洲、德國已經陸續為國內賽做準備。今日在德國科不倫次（Koblenz）閉門登場的網球表演賽，8名參賽選手之一的世界排名239名德國好手布朗（Dustin Brown）表示，在疫情下還能回到球場打比賽，對他而言超乎現實。

2015年溫網曾擊敗西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal），布朗生涯最佳排名2016年曾來到64名，對於賽事回歸充滿感恩，「當大會打電話給我，我想都沒想就答應。能夠重返賽場感覺很棒，老實說有一種超現實的感覺，特別是在全球都受到疫情影響的當下。」

布朗也深信大會的防疫措施，並表示有比賽才有練球的動力，「當你不知道你何時能上場，也讓起床練球這件事變得異常困難。這項比賽也幫助我打起精神，為賽事做好準備。」

賽事分為三階段，每階段各4天，共計12天，採無觀眾、無線審和球僮，比賽中只有兩名球員和主審方式進行，為了加快球賽進行速度，每盤搶四，3：3時進入搶七，賽事全程轉播。

大會也有高規格防疫措施，球員擁有自己的專屬空間做準備，且限制球員不得握手，球員與主審座位也會隔開，主審席、休息座位定時消毒，並將用球定時更換。

納達爾

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