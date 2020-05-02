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射箭／國際賽重返再推遲 9月前比賽全取消

聯合報 / 記者林宋以情／即時報導

國際射箭總會（World Archery）近日針對國際賽重啟時間再開執行委員會，決議繼續推遲國際賽回歸時間到8月31日，等於最快要到9月國際賽才能重返。

疫情爆發後，國際射箭總會最初暫定停賽至4月底，但由於全球疫情狀態並未明朗，射箭總會在4月30日舉行視訊會議，再度將國際賽回歸日延後，不過國內賽事鬆綁，7月1日起就能復賽。

同時國際射箭總會也針對明年東京奧運資格賽行事曆，以及賽事預算重新討論，確定2020年不會舉辦任何資格賽，全部移至2021年。

疫情期間射箭總會5月1日起推出遠端線上邀請賽「封城出局」（Lockdown Knockout），邀請8名複合弓選手（4男4女）參賽，參賽者必須在符合規定且遵循社交距離的場地，在箭手以及箭靶兩處以電腦、平板或手機直播，而射箭總會也將會在Youtube頻道和Facebook直播。

由於比賽時間訂於歐洲時間中午，因此邀請參賽選手為歐美居多，冠軍將獲1000瑞士法郎（約台幣3.1萬元）、亞軍500瑞士法郎（約台幣1.5萬元）。

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