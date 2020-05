羽球／BWF複習紀錄做防疫日記 小戴全英賽最速奪冠上榜

世界羽聯巡迴賽全英公開賽後因新冠肺炎全面停擺,經過48天停賽,世界羽聯為讓球迷不至於失去熱情,於官方推特替粉絲複習各球員數據當作防疫日記,其中「世界球后」戴資穎在全英賽創下的個人最速成績也出現在世界羽聯推特紀錄中。

全英賽之後,世界羽聯各大巡迴賽因新冠肺炎疫情取消,在沒有球能打的日子裡,世界羽聯為了解決枯燥乏味的問題,每天於官方推特幫球迷溫習各國羽球好手歷年創下的紀錄,而第44天世界羽聯就用小戴全英賽僅花44分鐘就奪冠的紀錄當作主題。

Day 4⃣4⃣ without #badminton.



4⃣4⃣ - Minutes Tai Tzu Ying took to win this year's All England final, the fastest among her three triumphs in the competition.#BadmintonIcons#BadmintonAtHome



