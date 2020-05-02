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羽球／BWF複習紀錄做防疫日記 小戴全英賽最速奪冠上榜
世界羽聯巡迴賽全英公開賽後因新冠肺炎全面停擺，經過48天停賽，世界羽聯為讓球迷不至於失去熱情，於官方推特替粉絲複習各球員數據當作防疫日記，其中「世界球后」戴資穎在全英賽創下的個人最速成績也出現在世界羽聯推特紀錄中。
全英賽之後，世界羽聯各大巡迴賽因新冠肺炎疫情取消，在沒有球能打的日子裡，世界羽聯為了解決枯燥乏味的問題，每天於官方推特幫球迷溫習各國羽球好手歷年創下的紀錄，而第44天世界羽聯就用小戴全英賽僅花44分鐘就奪冠的紀錄當作主題。
Day 4⃣4⃣ without #badminton.— BWF (@bwfmedia) April 28, 2020
4⃣4⃣ - Minutes Tai Tzu Ying took to win this year's All England final, the fastest among her three triumphs in the competition.#BadmintonIcons#BadmintonAtHome
📸 @badmintonphoto pic.twitter.com/92bWZNuYWb
小戴當時3月在超級1000系列全英公開賽，冠軍戰對上中國一姐陳雨菲，只用了44分鐘就送對手打包回家，不只重返女單世界第一寶座，也寫下賽史第3度奪冠。全英賽奪冠後，小戴目前總計囊括21座超級賽冠軍，為史上最多超級賽女單冠軍的選手。
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