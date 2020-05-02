網球／國內賽回歸有限制 ITF：只准單打與禁用休息室

歐洲與澳洲近日逐步鬆綁禁令，包括德國與澳洲都計畫舉辦國內網球賽，一解球員和球迷無比賽打之苦。國際網球總會（ITF）也公布國內賽舉辦方針，包括禁止球員握手，用淋浴間和休息室等防疫措施。

ITF聲明中表示，國內賽舉辦須獲得各國政府禁令放寬，以及當局防疫準則，此外ITF也羅列多項防疫措施，包括只能舉辦單打賽且採取閉門戰。

另外還有多項針對球員的規定，如抵達場館就必須著裝完全，並在賽後立即離開比賽場地、自備用球、換場時方向錯開，不得簽名、自拍，場下也必須配戴口罩。

而球員、工作人員必須遵守至少2公尺社交距離，球僮必須配戴手套並定時替換

德國擬舉辦沒有觀眾、線審、球僮的表演賽，目前預計邀請8名世界前百的球員參賽。賽事主辦總監赫雷拉（Ruben Herrera）表示已做好各項防疫措施，包括讓球員進場時無須觸碰任何把手，球員與主審座位也會隔開，主審席、休息座位定時消毒，並將用球定時更換。